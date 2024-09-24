حماية المستهلك: ضبط مخزن لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بالغربية.. صور

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الدقهلية اليوم حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بمنطقة نيفيا بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية، استهدفت إحدى المخازن التي تعمل في إعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية ساري، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة فى ضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والغير مُطابقة للمواصفات، وتطبيق القانون حِيال المخالفين.

وأسفرت التحريات والمعلومات الواردة للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود أحد المخازن غير المُرخصة تقع بمنطقة نيفيا / مركز طنطا بنطاق بمحافظة الغربية، تقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية جديد وساري، مُستخدما في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، وفور التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة للفرع، تم تشكيل حملة مُكبرة من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ وفرع الجهاز بمحافظة الدقهلية والسادة مأموري الضبط القضائي بالفرعين، باستهداف المنطقة محل الواقعة، وبمواجهة المسئولين عن المنشأة سالفة البيان، عن الواقعة، أفاد بأنه يقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية ساري تمهيداً لطرحها في الأسواق، مُستخدما في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط كميات كبيرة من (المبيدات الزراعية لمكافحة الحشرات والأمراض النباتية) مجهولة المصدر والتي تُمثل خطرا على المستهلكين ،قبل تداولها بالأسواق، كما تم ضبط الأدوات والمعدات المُستخدمة في إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي، وإحالة الواقعة للنيابة العامة

وجاءت المضبوطات محل الواقعة على الآتى:

- ضبط 2 طن مسحوق أحمر غير مدون عليه أية بيانات.

- ضبط 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وزن العبوة 1 ك بإجمالي وزن نصف طن.

- ضبط 80 عبوة روفرال 50% منتهية الصلاحية.

- ضبط 150 عبوة مبيدات رش بلاستيك تُستخدم في التصنيع.

- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائى:

- ضبط 1000 كيس (فارغ) مدون عليها تاريخ صلاحية ساري وأسماء منتجات شهيرة.

- ضبط 1000 عبوة فارغة (بلاستيك غير مدون عليها أية بيانات).

وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لملاحقة المخازن والمنشآت التجارية المخالفة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط في الأسواق، أخذاً في الاعتبار بالحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة.

وأوضح السجيني أن هناك توجيهات واضحة ومحددة لأعضاء الجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة مواصلة الحملات الرقابية والانتشار الميداني بالأسواق والتأكيد على متابعة الأنشطة التجارية كافة لتحقيق الانضباط بالأسواق ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين، مُشدداً على عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرا على مُستخدميها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/