جامعة القناة تنظم اليوم العالمي للتوعية المجتمعية تحت عنوان "التدخين وأضراره"

في ضوء الاحتفال بيوم القلب العالمي، نظمت جامعة قناة السويس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب اليوم العالمي للتوعية المجتمعية تحت عنوان: "التدخين وأضراره على صحة الإنسان والتغيرات المناخية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وتعليقاً على بداية الفعالية، تحدث الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أهمية الفعالية في رفع الوعي الصحي بين الشباب، ودورها في مواجهة التحديات الصحية الناتجة عن التدخين والتغيرات المناخية، مؤكداً على التزام الجامعة بتعزيز صحة المجتمع.

كما أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسعى لتعزيز التوعية الصحية والمساهمة في بناء جيل واعٍ بمخاطر التدخين وأثره على الصحة العامة والبيئة.

أقيمت الفعالية يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر بمركز الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي "النادي الاجتماعي". أشرف على تنظيم الفعالية الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعاون في تنظيم الفعالية قسم طب المجتمع بكلية الطب ونقابة أطباء الإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، بإشراف الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب والأوعية الدموية ونقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتورة أميرة جمال، رئيس قسم طب المجتمع.

استضافت الجامعة الدكتور خالد عبد العزيز، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور طلاب مدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية بنين والأخصائيين الاجتماعيين، وطلاب مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات.

تناولت الفعالية عدة محاور، حيث بدأت الدكتورة جميلة نصر بالحديث عن مخاطر التدخين، موضحة أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض القلبية والأوعية الدموية، بل ويعد السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم. كما استعرضت طرق الوقاية من التدخين ووسائل الإقلاع عنه، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على صحة القلب.

ثم تناولت الدكتورة أميرة جمال المحاور المتعلقة بالتدخين وآثاره على التغير المناخي، مشيرة إلى أن التدخين يسهم في زيادة البصمة الكربونية، ويؤثر سلباً على البيئة. كما ناقشت كيفية صناعة السجائر وأضرارها على البيئة، بما في ذلك المخلفات الناتجة عن عملية التصنيع وتأثيرها على الصحة العامة.

تحدث الدكتور خالد عبد العزيز عن الأضرار الصحية للتدخين، مشيراً إلى تأثيره المدمر على جميع أعضاء الجسم. كما أشار إلى دور الإعلام في الدعاية غير المباشرة للتدخين وتأثير ذلك على فئات الشباب، مشدداً على ضرورة التوعية بمسببات إدمان التدخين وأضراره.

وختاماً، تناول الدكتور عيد قريش، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، أنواع النباتات التي تساعد في التخلص من ملوثات البيئة، بما في ذلك دخان السجائر، وقدّم شرحًا عن كيفية اختيار النباتات المناسبة التي يمكن اقتناؤها في المنازل لتقليل التلوث.

أشرفت على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من طلاب المدارس الثانوية والمشرفين وبعض من المصالح الحكومية والجمعيات الأهلية، مما يعكس نجاح الفعالية في تحقيق أهدافها التوعوية.