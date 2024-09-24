تنفيذ أول تجربة للزراعة الذكية في أراضي الوادي والدلتا

قام معهد بحوث الهندسة الزراعية ومعهد الأراضي والمياه والبيئة بالتعاون مع الشركه المصريه للتحكم والتكنولوجيا ECT والوكيل الرسمي لشركة PTX Trimble بتنفيذ أول تجربة من نوعها لتطبيق نظام الزراعة الذكية فى الحيازات الصغيره في أراضي الوادي والدلتا.



حيث تم زراعه ٢ فدان تحت التجربة بمحصول بنجر سكر باستخدام نظام الزراعة الذكية، حيث تم تجهيز الجرار اجهزه الملاحه للتشغيل الآلي معتمدا على نظام تحديد المواقع GPS ونظام المعلومات الجغرافيه GIS كذلك تم تركيب الحساسات الخاصه بالاجهزه الملحقه بالجرار لتحديد وضبط كميه التقاوي المستخدمه في الزراعه وادي ذلك إلى وفر في كميه التقاوي المستخدمه بحوالي ١٥٪ وتم تنفيذ هذه التجربه فى المزرعه البحثيه الخاصة بمركز ميكنه الأرز بميت الديبة محافظه كفر الشيخ والمتابعة لمعهد بحوث الهندسة الزراعية.



في إطار توجهات الدولة المصرية نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعه وذلك ترشيد مستلزمات الإنتاج وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.



وبناءً على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.