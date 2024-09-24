اندلاع حريق بورشة تنجيد موبيليا

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب في ورشة تنجيد موبيليا بدائرة قسم طهطا، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة إلى تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بورشة تنجيد موبيليا بقسم طهطا، مما استدعى الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

عقب الانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير المباحث، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، أن الحريق نشب في ورشة مملوكة للمدعو مصطفى ح. أ. ع، 25 سنة وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأفاد المالك بأن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا نتيجة توصيلات عشوائية بالورشة، كما نفى وجود أي شبهة جنائية في الواقعة وتواصل الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث والتأكد من الإجراءات الوقائية اللازمة.

وفى سياق متصل فقد اندلاع حريق داخل استراحة التمريض بمركز أورام بمحافظة سوهاج دون وقوع إصابات وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تفاصيل الواقعة بتلقى، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بسكن تمريض خاص بمعهد الأورام.

وعلى الفور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و12 سيارة إسعاف تحسبًا لأي طارئ، وتبين أن الحريق نشب فى الطابق الـ 3 بمبنى خاص بسكن التمريض وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن نشوب الحريق بالمطبخ الموجود بالمركز وامتد الحريق إلى استراحة التمريض بالمبنى وقسم الأطفال، وتم على الفور السيطرة على الوضع ونقل أطقم التمريض والأطفال المقيمين بالقسم إلى مبنى آخر دون حدوث إصابات بينهم.

وأشارت التحريات الأولية، أن سبب اندلاع النيران يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.