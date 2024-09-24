أيمن عرب: الاستثمار في العنصر ‏البشري برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات

أكد المهندس أيمن عرب رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية في أول رسالة له للعاملين على الدور الفعال والحيوى الذى يبذله جميع العاملين لخدمة مرفق ‏المطارات والملاحة الجوية المصرية كل في موقعه وتخصصه، وهى المجهودات التي تتكامل جميعا من أجل ‏ظهور المطارات المصرية - بوابة مصر الأولى- أمام ضيوفها بصورة مشرفة.

وطالب العاملين بأن يبدأوا سوياً عهدا جديدا محفوفا بالأمل والثقة في مستقبل أفضل ‏لشركاتنا ومطاراتنا التي هي أمانة بين أيدينا مشيرًا إلى أنه لاتطوير بدون كوادر بشرية تطمح لإحداث هذا التطوير الذى تنشده الدولة..‏ فأنتم ركيزة العمل.. ومعا نستطيع تحقيق الرؤية.. من خلال الاستثمار في العنصر ‏البشري برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات وإزكاء روح الفريق ...وجاء بالرسالة "الزملاء والزميلات الأعزاء بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة بكل من: ميناء القاهرة ‏الجوي والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وتكنولوجيا معلومات الطيران وإيروسبورت وإيروتل... ‏

يطيب لي أولاً أن أتوجه بالشكر لمعالي وزير الطيران المدني الدكتور/ سامح الحفني على ثقته في تكليفي للقيام ‏بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة.. وأسال الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الوفاء بواجبات هذه ‏المهمة.‏

الزملاء والزميلات الأعزاء يجدر بي أن أحييكم على مجهوداتهم وتفانيكم الفترة الماضية في خدمة مرفق ‏المطارات والملاحة الجوية المصرية .. كل في موقعه وتخصصه .. وهى المجهودات التي تتكامل جميعاً من أجل ‏ظهور المطارات المصرية - بوابة مصر الأولى- أمام ضيوفها بصورة حضارية ومشرفة. ‏

الزملاء والزميلات الأعزاء إن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى بضرورة أن تلعب المطارات المصرية دورا ‏حيوياً في مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية للدولة .. خاصة المشروعات السياحية والتجارية والتنموية والصناعية بمناطق عدة من ‏أرجاء البلاد. لذا فإن الرؤية تتجه نحو تطوير المطارات المصرية على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية ‏وتحقيق معايير التشغيل الحديثة والتي تضاهى المطارات العالمية .. وبما يؤهلها للمنافسة والتصنيف إقليمياً وعالمياً ‏من حيث معدلات الحركة وجودة الخدمات وإرضاء مختلف العملاء على مستوى الركاب وشركات الطيران وجميع ‏الأطراف ذات الصلة.

ولا شك الزملاء والزميلات الأعزاء أنه لاتطوير أو تغيير للأفضل بدون كوادر بشرية تطمح لإحداث هذا التطوير.. ‏فأنتم ركيزة العم .. ومعاً نستطيع تحقيق الرؤي.. ومن بين مرتكزات تلك الرؤية هو الاستثمار في العنصر ‏البشري برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات وإزكاء روح الفريق الواحد من أجل رفع معدلات الكفاءة ‏والإنتاجية بما ينعكس على مخرجات العملية التشغيلية لمطاراتنا وجميع المقار والمرافق التابعة لها.‏

زملائي وزميلاتي الأعزاء أشد على أيديكم بأن نبدأ سوياً عهداً جديداً محفوفاً بالأمل والثقة في مستقبل أفضل ‏لشركاتنا ومطاراتنا التي هي أمانة بين أيدينا من أجل غد مشرق لمصرنا الغالية.‏. وفقنا الله وإياكم لكل خير،،،