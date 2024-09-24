اليابان تطالب الصين بالعمل على منع الهجمات المستهدفة لرعاياها

طالبت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، نظيرها الصيني، وانج يي، بالعمل على الحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات التي تستهدف المواطنين اليابانيين المتواجدين في الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع كاميكاوا مع وانج في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء.

ولفتت كاميكاوا إلى أن واقعة الطعن التي حدثت مؤخرا في مدينة شنتشن بجنوب الصين واستهدفت صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات "قد توجه ضربة قاصمة للعلاقات الثنائية"، مطالبة بسرعة التحقيق في القضية وضمان سلامة المواطنين اليابانيين في البلاد.

كما حثت السلطات الصينية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات المناهضة لليابان التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه.. قال وانج إن الحادث سالف الذكر ما هو إلا واقعة فردية، مشيرا إلى أن الصين تتعامل مع القضية وفقا للقانون.