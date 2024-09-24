ارتفاع أسعار النفط بعد إجراءات الصين التحفيزية ومخاوف تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

شهد اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، ارتفاع لأسعار النفط بالتزامن مع أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين، أكبر مستورد للخام، بجانب زيادة المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والذي قد يضر بالإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية.

ومن المتوقع هبوب إعصار كبير فوق الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 69 سنتا أو 0.93 % إلى 74.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش.. وفقا لرويترز.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 74 سنتا أو 1.05 % إلى 71.11 دولار.



إغلاق العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي على انخفاض

كما أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي على انخفاض أمس الاثنين مع هيمنة مخاوف الطلب على أذهان المستثمرين بعد نشاط الأعمال المخيب للآمال في منطقة اليورو وبسبب المخاوف المستمرة بشأن استهلاك الوقود في الصين.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: "ارتفع خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح بعد أن تحركت الصين لخفض أسعار الفائدة الرئيسية على القروض، وكان سوق النفط الخام تتطلع بشدة إلى السلطات الصينية لاتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".

وأضاف سيكامور :"أن الإعلان الصادر اليوم من شأنه أن يساهم إلى حد ما في إزالة المخاطر السلبية التي تهدد أسعار النفط الخام".



البنك المركزي الصيني يعلن إجراءات تحفيز نقدي

كما أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات تحفيز نقدي واسعة النطاق ودعم سوق العقارات لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية.

وقال محافظ البنك المركزي بان جونج شنج إن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيواصل خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ومن المقرر المزيد من تخفيف السياسات في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الشرق الأوسط، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان أمس الاثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصا وتسببت في فرار عشرات الآلاف بحثا عن الأمان في أكثر أيام البلاد دموية منذ عقود.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله، إطلاق النار بعد انفجار آلاف من أجهزة النداء اللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله الأسبوع الماضي، وألقي باللوم على إسرائيل على نطاق واسع في الهجوم.

وقال بنك إيه إن زد في مذكرة "كان سوق النفط تشعر بالقلق من أن التوترات المتزايدة في المنطقة كانت تجر منتج النفط في أوبك إلى الاقتراب من الاشتباك مع إيران".

مواجهة الخليج الأمريكي خطر التعرض لضربة إعصار

كما يراقب التجار أيضًا حالة الطقس، حيث يواجه ساحل الخليج الأمريكي خطر التعرض لضربة إعصار بحلول نهاية الأسبوع مع استقرار الطقس المضطرب في المحيط الأطلسي.

وسارعت شركات إنتاج النفط الأميركية أمس إلى إجلاء موظفيها من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك في ظل توقعات باجتياح ثاني إعصار كبير خلال أسبوعين لحقول إنتاج النفط البحرية، وعلقت العديد من شركات النفط بعض الإنتاج.