الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معهد الأورام

بوابة الوفد الإلكترونية

نشب قبل قليل، حريق هائل داخل إحدى غرف الممرضات بمعهد الأورام في سوهاج، نتيجة ماس كهربائي.

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الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

تلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل غرف ممرضات معهد الأورام في سوهاج.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، إذ تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي الأماكن، كما تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي في سوهاج، أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إصابات أو ضحايا.

وتجرى قوات الحماية المدنية في سوهاج الآن عمليات التبريد.

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