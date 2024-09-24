أوكرانيا: مقتل وإصابة 20 شخصًا في غارات روسية على دونيتسك

أعلن فاديم فيلاشكين، رئيس إدارة منطقة دونيتسك أن القوات الروسية قتلت اثنين وأصابت 18 من سكان المنطقة على مدار اليوم الماضي.

وقال فيلاشكين في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- :قتل شخصان من سكان منطقة دونيتسك: في كراماتورسك وأوداتشني. وأصيب 18 شخصا آخرين أمس".

وأضاف أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في منطقة دونيتسك (2773 قتيلا و6127 جريحا) لم يأخذ في الاعتبار الخسائر في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في غارات جوية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

القوات الأوكرانية تجري تناوبات على منطقة كورسك الحدودية وتسحب عناصرها المهزومة

تصدرت منطقة كورسك الروسية الحدودية مؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث زادت معدلات البحث عليها بعد تصاعد الصراع الأوكراني الروسي بها.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، قائد القوات الخاصة "أخمات"، اللواء أبتي علاء الدينوف، في تصريحه للوكالة اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، إن القوات المسلحة الأوكرانية أجرت تناوبًا لوحداتها في منطقة كورسك.

وقال علاء الدينوف في مقطع فيديو نشره على قناته على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام: "اليوم كان هناك تناوب على قسمنا...لقد سحبت القوات المسلحة الأوكرانية الوحدات التي هُزمت عمليًا بالفعل، لقد تكبدوا خسائر فادحة للغاية، وأحضروا بعض الوحدات الجديدة، أعتقد أنه في المستقبل القريب سنهزمهم تمامًا أيضًا".

القوات الروسية دمرت معدات عسكرية للجانب الأوكراني

وأوضح أن وحدات القوات الخاصة لـ"أخمات" دمرت خلال اليوم الماضي نقطتين للتحكم بالطائرات المسيرة وسيارة ومدفع هاون وشاحنة صغيرة على متنها جندي مظلي.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن على اليمين، منطقة كورينيفو، فبشكل عام على طول الخط بأكمله، فإن الرجال هناك أيضاً تقدموا ببطء اليوم، وقاموا بطرد العدو الأوكراني" على حد قوله.

القوات الروسية تستولى على طائرة وهمية مخصصة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية

يذكر أن أمس الاثنين استولى جنود الحرس الوطني الروسي في منطقة كورسك على طائرة بدون طيار أوكرانية وهمية مخصصة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية.

القوات الروسية تحطم طائرة بدون طيار مشبوهة

وأفادت الخدمة الصحفية للحرس الوطني أن متخصصين من قسم الهندسة في الحرس الوطني الروسي، أثناء أداء مهام خدمية وقتالية في منطقة كورسك، حصلوا على أدلة على تحطم طائرة بدون طيار مشبوهة بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان.

وتابعت، أنه عند وصولهم إلى الموقع، عثر العناصر على طائرة بدون طيار وهمية، تستخدم القوات الأوكرانية مثل هذه الطائرات بدون طيار لمحاولات اختراق نظام الدفاع الجوي الروسي".

ونقلت الخدمة الصحفية عن أحد المتخصصين في شركة "روسجفارديا" قوله: "إن مثل هذه الطائرات بدون طيار مصممة لكشف نقاط ضعف نظام الدفاع الجوي لدينا، وهي مصنوعة من مكونات رخيصة ولا تحمل كاميرات عالية الجودة أو أجهزة إرسال لاسلكية إضافية أخرى.

ولفت المتخصص، إلى أن المسلحين الأوكرانيين يلفون مثل هذه الطائرات بدون طيار برقائق معدنية لجعلها مرئية بشكل أفضل على راداراتنا الروسية".