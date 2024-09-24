تأجيل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تأجيل انطلاقة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر بدء المباريات في 25 أكتوبر المقبل، إلا أن المواعيد الجديدة تحدد الانطلاقة يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

سوف تُقام الجولة الأولى في هذين اليومين، تليها الجولة الثانية بين 6 و8 ديسمبر، بينما تُلعب الجولة الثالثة بين 13 و15 من نفس الشهر، تُستأنف المباريات مع الجولة الرابعة من 3 إلى 5 يناير 2025، والجولة الخامسة من 10 إلى 12 يناير، قبل أن تُختتم الجولة السادسة بين 17 و19 يناير.

تأتي هذه التعديلات في إطار حرص "كاف" على تنظيم البطولة بشكل يلبي متطلبات الأندية والفرق المشاركة.