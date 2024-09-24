الدعم السكني يتصدر ترندات جوجل مع بدء الإيداع اليوم

احتل الدعم السكني السعودي مركز الصدارة بموقع البحث الشهير جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان برنامج سكني أن وزارة البلديات والإسكان تستمر في إيداع مبلغ الدعم السكني على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر.

متى ينزل الدعم السكني

يذكر أن الدعم السكني يتم إيداعه في حساب المستفيدين يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين، وفي حال موافقة إيداع الدعم خلال الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت"، سيتم إيداعه وفق سياسة الجهات التمويلية.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، أكد برنامج سكني أنه يقدم مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب، سواء كان دعمًا ماليًّا يقدم بشكل شهري أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال سعودي، ويحدد حسب صافي الدخل.

الدعم السكني.. طريقة الاستعلام

وتتيح وزارة الإسكان السعودية الاستعلام عن نزول الدعم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة سكني . تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة. الضغط على تسجيل دخول. النقر على التحقق من حالة الاستحقاق. التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. الضغط على كلمة استعلام.

وبعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

الدعم السكني

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، بجانب أجهزة الخدمات الذاتية في فروعه المختلفة ولك على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين حول الدعم السكني.