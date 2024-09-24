ضبط 18 مخالفة تموينية متنوعة بمدينة نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، صباح اليوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بمدينة نجع حمادي، وذلك بالتنسيق من قبل ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز مع جهاز حماية المستهلك بقنا، وادارة شئون البيئة ومكتب العمل والامن الصناعي والإدارة الصحية وإدارة التموين والطب البيطري وجميع الجهات المعنية.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة نجع حمادى ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضر بإجمالي 18 مخالفة، منهم 3 محاضر عدم اعلان، ومحضر بيع سجائر أعلى من السعر المقرر، ومحضر بيع سجائر مستوردة بدون فواتير، وتحرير عدد 1 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية عدد 1 محضر عدم ترخيص بيع مثلجات .

وتابع أنه جرى تحرير 5 محاضر بإجمالي 6 مخالفات تضم عدم وجود فواتير وزيادة في السعر الرسمى المقرر منتهى الصلاحية ومجهول المصدر، بالإضافة إلى تحريز كمية من اللحوم تزن حوالي 4300 كجم كما تم التحفظ على عدد خمس اكياس من الجبن المتزريلا منتهى الصلاحية بأحد المطاعم، كما تم تحرير عدد 1 محضر عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية وعدداً محضر عدم حمل عقود عمل طبقاً لقانون 12 لسنة 2003 وانذار لعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة المهنية وتغير وسائل الاسعاف الأولى بالاضافة الى ما قامت به ادارة شئون البيئة بالمركز بتحرير عدد ٣ محاضر انذار لمنشأت طبية وعدد ٢انذار لمطعم وثلاجة لمخالفتهم الاشتراطات البيئية .

مشيراً إلى أنه جائت تلك حملة استكمالاً للحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك بقنا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بناءً على قرار محافظ قنا رقم 398 لسنة 2024 بتشكيل لجنة الحماية المستهلك تضبط ومراقبة الأسواق على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراكز المحافظة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة متعلقة بصحة وسلامة المستهلك من خلال التوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي أو عن طريق الصفحة الرسمية للوحدة المحلية أو جهاز حماية المستهلك بقنا أو الإتصال على الرقم الساخن ۱۹۵۸۸ واتس اب على رقم ۰۱۵۷۷۷۷۹۹۹۹.