الموعد الأخير لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.. يتساءل الكثير من المواطينن العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن آخر موعد لصرف المرتبات للشهر الجاري، حيث بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، من اليوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر على مدار 5 أيام، حتى يوم 27 سبتمبر.

ماكينات الصراف الآلي

وقد أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لاسيما أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد عبر: منافذ الصرف، وجميع البنوك، وماكينات الصرف، ومنافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومكاتب البريد الآلي atm.

الحد الأدنى للأجور 2024

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.



قيمة معاشات شهر أكتوبر 2024

الشريحة الأولى تبلغ 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية تبلغ 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة تبلغ 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة تبلغ 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة تبلغ 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة تبلغ 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة تبلغ 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة تبلغ 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة تبلغ 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة تبلغ 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة تبلغ 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة تبلغ 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة تبلغ 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة تبلغ 11592 جنيهًا.