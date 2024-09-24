الشباب يستعيد خدمات المعيوف قبل مواجهة الخلود

استعاد فريق الشباب السعودي خدمات حارسه المخضرم عبدالله المعيوف قبل مواجهة الخلود المقررة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

واكتملت جاهزية المعيوف بعد الإصابة عضلية التي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية الأسبوع الماضي، وغاب عن قائمة الفريق التي واجهت التعاون ضمن الجولة الرابعة «نحلم ونحقق» من دوري روشن السعودي.

وعقب خضوعه لبرنامجين علاجي وتأهيلي، تعافى الحارس الذي انضم إلى الشباب عبر نافذة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انفصاله عن الاتحاد، وأصبح لائقًا للمشاركة.

وأشارت المصادر إلى احتمالية لعبه أساسيًا أمام الخلود، وللمرة الأولى منذ التحاقه بـ «الليوث».

من جهته، واصل الجناح البرتغالي دانييل بودينس تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، الذي يحاول تجهيز اللاعب للمشاركة في لقاء الفريق مع الرائد، الأحد المقبل، ضمن خامس جولات الدوري.

وداهمت إصابة في العضلة الخلفية اللاعب أثناء خوضه التدريبات، بعد انضمامه إلى الشباب بيومين، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويحتاج البرتغالي إلى ثلاثة أسابيع، مضى منها اثنان، لتجاوز تلك الإصابة.