المقاولون 2008 يحقق الفوز الأول على جزيرة الورد بثلاثية

في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري الجمهورية حقق فريق ناشئي المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق جزيرة الورد بثلاثية مقابل هدف، وأحرز أهداف المباراة كل من مازن طه، وعمر أنور ، و يوسف فايز ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب ، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024 .

يعمل الجهاز تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع ، ويتولى الكابتن محمد عبد العزيز زيزو الإشراف على فرق الشباب والناشئين، ويقود الفريق الكابتن سامح يوسف مديراً فنياً ، ويضم كل من الكابتن أحمد كمونه كمدرب، والكابتن محمد سلامة مدرب حراس المرمى، والكابتن محمود عبدالحليم مخطط الأحمال، والكابتن عبد الغني حسين إدارى وأخصائي الإصابات الدكتور أسامة الأطرش.