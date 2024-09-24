تاليسكا مهدد بالغياب عن مباراة النصر والوحدة

تتزايد الشكوك حول غياب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن المباراة المقبلة أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الوحدة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

يعاني البرازيلي، من إصابة على مستوي عضلة الفخذ، وذلك بعد خوض مباراة الحزم في دور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم.

وفور انتهاء المباراة، ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهو يعاني من إصابة على مستوي عضلة الفخذ، حيث تواجد في وسط الملعب، وظهر وهو يشتكي من ألام على مستوي العضلة، قبل أن يتواصل مع الجهاز الطبي، ويخرج إلى غرفة خلع الملابس مع اللاعبين.

وسيخضع أندرسون تاليسكا، لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق، وموقفه من المشاركة خلال مباراة الوحدة القادمة في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وفاز نادي النصر، على حساب نادي الحزم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.