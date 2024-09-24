يايسله: خسارة الأهلي أمام الجندل كارثية.. ولا أخشى الاقالة

علق المدرب الألماني ماتياس يايسله، على الخسارة المفاجئة التي تلقاها فريق الأهلي السعودي أمام الجندل ضمن منافسات كأس خام الحرمين الشريفين من دور الـ 32.

وودع الأهلي بطولة كأس خام الحرمين الشريفين من دور الـ 32 بعد الخسارة في عقر داره بهدفين لهدف، أمس الاثنين.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي:" من الصعوبة ايجاد الكلمات لوصف ما حدث في المباراة نتيجة كارثية وغير متوقعة الاهداف التي تلقيناها كانت ساذجة وغبية".

وأضاف:" نعلم مدى أهمية البطولة لهذه الجماهير وكم هيا غالية عليهم وانا أتحمل كامل المسؤوليه لم حدث اليوم".

وأضاف يايسله مدرب الأهلي:" لا أخشى الإقالة أنا مدرب كرة قدم محترف وراضي عن جميع العمل الذي قدمته والمقربين في النادي يعلمون مدى عملي".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته:" المخيب للامال اننا نعلم اي يلعب فريق الجندل وله كل الاحترام كنا نتوقع أن نلعب ضد فريق متكتل في الوسط كنا نحتاج جودة العرضيات جميع العرضيات كانت خاطئة حاولنا ان نخلق فرص ولم نستطيع إلا تسجيل هدف واحد".