متى ينتهي موعد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.. منذ حديث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التصالح في مخالفات البناء، ويكثف الكثير من المواطنين البحث عن الموعد الأخير للتصالح في مخالفات البناء، حيث يعد يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقي الطلبات من المواطنين.

التصالح في مخالفات البناء

وقد نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

- المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

- المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

- المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

- المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، وفي القرى وتوابعها 3500 جنيه المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.

كيفية تحديد التكلفة النهائية للتصالح في مخالفات البناء

في البداية تحديد المساحة الكلية للعقار بضرب مساحة المسطح فى عدد الأدوار

الاطلاع على سعر متر التصالح فى منطقة العقار.

ضرب المساحة الإجمالية للعقار فى سعر المتر.

إضافة رسم الفحص بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى.

استكمال المستندات المطلوبة للتصالح.