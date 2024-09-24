رسالة طمأنينة تبثها شركة مياه الشرب بقنا

قام قطاع الجودة التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بحملة لرفع عينات من مياه الشرب وتحليلها وقياس نسب الكلور بالمياه فى الشبكات والتأكد من وصول المياه بمعايير الجودة القياسية عقب انتشار الإشاعات بمحافظة قنا، وذلك لطمئنة أهالينا والقضاء على الشائعات.

وأكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أن جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا يعملون وفق معايير الجودة في كافة المجالات سواء الجودة والتشغيل والصيانة.

مضيفاً أن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن جودة المياه المنتجة وخاصة أن الأمر يتعلق بصحة أهالينا وأبنائنا وأن الشركة بها معامل لمياه الشرب والصرف الصحى حاصلة الأيزو وعلى مستوى عالي جدا من الكفائة الفنية من العاملين و الأجهزة الخاصة بتحاليل مياه الشرب والصرف الصحي .

وفي نفس السياق قالت الكيميائية حنان عبدالباقي مستشار رئيس مجلس الإدارة للجودة بأن المعامل الفرعية قامت برفع عينات من المحطات و والشبكات والمدارس والاماكن العامة وتم التأكد من جودة المياه المنتجة .

من ناحية أخرى اليوم المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، المحضر الخاص باستلام موقع محطة معالجة الصرف الصحي بكرم عمران والبدء الفعلي لتنفيذ مشروع محطة المعالجة مع الشركة المنفذة للمشروع وممثلي استشاري التصميم والاشراف على التنفيذ (موت ماكدونالد) والسادة المعنيين بالشركة.

وأكد عرفة على ضرورة البدء الفوري للتنفيذ وتذليل كافة العقبات وذلك من خلال عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تقدم المشروع.

وفى نفس السياق أكد على ضرورة التزام الشركة المنفذة بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية ومراعاة المواعيد المقررة للمشروع مع تطبيق أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

وأوضح ممثل الشركة المنفذه التزامه بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة للمشروع وتسريع وتيرة الأعمال بجودة عالية.

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

وعلى صعيد آخر ناقش الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، جاء ذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أسامة شكرى رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي رئيس الإدارة الهندسية، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعلي غريب مدير إدارة التعاون، ورؤساء شركات المرافق.

تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد شبكات المرافق من " الكهرباء، المياه، الطرق، ومبني الإسعاف، والمطافي، والكافتيريا والأسوار، وبوابات الأمن" بالمجمع الحرفي بمنطقة الصالحية، كما تم مناقشة ملف تقنين أوضاع المستأجرين المخالفين ، بالإضافة إلى الإجراءات التى قامت بها المحافظة لإزالة المخالفات، وكيفية استغلال الأرض الشاغرة بمجمع الصالحية .

يذكر أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية يختص بتنفيذ ما يسند إليه من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية فى مجال المناطق الصناعية و المرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها و الإشراف عليها ، فضلا عن القيام بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات إما بنفسه أو بواسطة الغير ثم تسليمها لجهات الإختصاص لإدارتها ، وذلك بدءا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية – مدنية – كهرباء – ميكانيا ) وإعداد المواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح المناقصات وإعداد البرامج الزمنية والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الإستلام الإبتدائي والنهائي وإقفال المشروع ، وأحد باكورة أعماله إنشاء مجمع الحديد والصلب بحلوان إبتداء من عام 1969 وحتى عام 1976.