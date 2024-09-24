لماذا حصدت كيا EV9 الكهربائية جائزة التميز الدولية في التصميم؟

طرح فوز السيارة كيا EV9، بالجائزة الذهبية ضمن جوائز التميّز في التصميم الدولية 2024، ليطرح سؤالاً مهماً وهو “لماذا حصدت كيا EV9 الكهربائية هذه الجائزة العالمية المرموقة”؟

تجسد سيارة كياEV9، جوهر فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" لشركة كيا، حيث تقدم مزيجاً متناغماً من التصميم المستقبلي والتكنولوجيا المتقدمة للغاية والقيم المستدامة من خلال الاستفادة من الطاقة الإبداعية الخلاقة الناتجة عن القيم المتباينة للطبيعة والحداثة لتحقيق التناسق المتكامل.

فلسفة التصميم

وقد ألهمت هذه الفلسفة مصممي كيا، لتجاوز التفكير والمعايير التقليدية، وإنشاء سيارة كهربائية رائدة ذات طابع جريء وأصيل، ودفع حدود التصميم وسهولة الاستخدام والاتصال والمسؤولية البيئية.

يتميز الشكل الخارجي لـ كيا EV9 بالثقة والوضوح والهدوء بوضعيته المستقيمة وخطوطه الواضحة وأسطحه المسطحة، في حين تضيف الميزات المميزة مثل شبكة وجه النمر الرقمي Digital Tiger Faceوشبكة الإضاءة الرقمية والمصابيح الأمامية الرأسية Digital Pattern Lighting Grille والمصابيح الأمامية العمودية إلى جاذبيتها المستقبلية الفريدة. وقد ساهمت هذه الصفات الجمالية المميّزة لسيارة كيا EV9 في الحصول على أعلى مرتبة شرف في جوائز Red Dot وiF Design، والفوز بالجائزة الذهبية في IDEA 2024.

هذه الجائزة هي الأولى من نوعها، باعتبارها أول جائزة ذهبية تحصل عليها العلامة التجارية في إطار برنامج IDEA. ويأتي هذا الإنجاز، بعد فوز كيا EV9 بعدة جوائز مرموقة في وقت سابق من هذا العام بما في ذلك جائزة "أفضل الأفضل" ضمن جوائز ريد دوت للتصميم لعام 2024 في فئة السيارات والدراجات النارية، والجائزة الذهبيّة ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2024 iF Design لتحقق فوزاً بارزاً في فئتها حيث حصدت أفضل ثلاث جوائز تصميم في العالم لسيارة EV9الكهربائية بالكامل.

وحصدت كيا، الجائزة الذهبية المرموقة في فئة السيارات والنقل، عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل EV9 في حفل توزيع جوائز IDEA 2024، الذي أقيم في 12 سبتمبر في مركز بالمر للفعاليات في أوستن بولاية تكساس. ويُشكل هذا الفوز، دلالة واضحة على التقدير والاعتراف العالمي بمساهمة كيا كعلامة تجارية، وسيارة كيا EV9بشكلٍ خاص، في إرساء معايير استثنائية للابتكار والتميّز في التصميم، كما ويجسّد الطبيعة المبتكرة والابداعيّة لفلسفة "اتحاد الأضداد" الخاصة بشركة كيا.

تعليقًا على هذا الإنجاز صرّح كريم حبيب، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "شكلت فلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد"، مصدر إلهام حيث كانت بمثابة المرشد والموجه في كل مرحلة من مراحل تطوير سيارة كيا EV9. وتواصل كيا في التزامها، بابتكار منتجات ملهمة ومميزة، تلبي الاحتياجات العاطفية للعملاء بنفس القوة التي تلبي بها متطلباتهم من حيث التنقل والمرونة والاستدامة".

وأضاف حبيب: "يتمحور تركيزنا حول إنشاء تصميم جيد يجسّد دائمًا العلاقة بين مستخدمينا ومنتجاتنا وعلامتنا التجارية، ونحن نعتقد أن كيا EV9 تحقق هذا الهدف الطموح. كما ويشكّل هذا النجاح دلالة واضحة على التقدير والاعتراف العالمي بالطبيعة الإبداعية والمبتكرة لقيم التصميم الخاصة بنا - أولاً من جوائز Red Dot وiF Design، والآن مع الجائزة الذهبيّة ضمن جوائز التميّز في التصميم الدولية - ونحن فخورون للغاية بهذه المكانة ليس فقط لفريق تصميم كيا، ولكن لجميع زملائنا في جميع أنحاء العالم. هذا التقدير يلهمنا لتعزيز جهودنا والتزامنا بتطوير حلول التنقل المستدام الرائدة لعملائنا".