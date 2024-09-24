"مساهمة المرأة في الحفاظ على البيئة".. محاضرة بثقافة الفيوم 

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددًا من الأنشطة ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

واحتفالا باليوم العالمي لتنظيف البيئة، أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، محاضرة بعنوان "مساهمة المرأة في الحفاظ على البيئة" بالتعاون مع قسم المرأة بالفرع.

خلال المحاضرة أوضح الأديب أحمد قرني، الدور الإيجابي للمرأة في النهوض بالمجتمع من خلال توعية الأبناء بالحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى ضرورة تمكين المرأة من خلال إعداد البرامج التوعوية في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن دول العالم تحتفي باليوم العالمي لتنظيف البيئة في يوم 20 سبتمبر من كل عام، كدعوة للحفاظ على البيئة نقية، والتعريف بأهمية أنشطة التنظيف من أجل بناء عالم أكثر استدامة.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وتحت إشراف فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أعدت مكتبة مطرطارس لقاء بعنوان "مولد المصطفى"، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تحدث خلاله الشيخ ياسين عبد الحميد، من مديرية أوقاف الفيوم عن نشأة الرسول، مشيرا إلى ضرورة الاقتداء به قولا وفعلا في صفاته وأخلاقه، ومعاملاته، كون الإسلام يحث على حب الخير، والاحسان للغير، ونبذ الخلافات، أعقب ذلك مسابقة ثقافية للأطفال وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

كما نفذ فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ورشة تصميم عروس المولد بالفوم الملون، بالتعاون قسم التمكين الثقافي بالفرع، تدريب سناء قناوي وغادة عمر، تلاها ورشة تصميم لوحات لعناصر من الفن الشعبي.

انطلاق فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بفرع ثقافة الفيوم

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة خلال الفترة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وأنشطة وقوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.