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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أشرف نصار: الشركة الألمانية لن تدير مسابقة الدوري ويجب تطوير التحكيم

أشرف نصار
أشرف نصار

قال اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، انه لم يحاول ضم عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي من صفوف نادي الإسماعيلي.

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تفاصيل تعاقد البنك الأهلي مع أسامة فيصل من الزمالك

وتابع اللواء أشرف نصار خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:"أحمد سيد زيزو منأفضل اللاعبين في مصر، ولا يوجد أي صفقة تفاوضت لضمها وفشلت في ذلك".

اضاف:" مباريات الأهلي والزمالك صعبة جدًا في كل البطولات والقمة خارج التوقعات ".

وأكمل :" زعلت على ناصر منسي انه مرجعش للبنك،مزعلتش منه واللاعب يمتلك موهبة كبيرة ولم يستغلها".

وعن التحكيم قال :"التحكيم المصري يحتاج أن يتحسن كثيرًا وتقنية الـVAR تحتاج اجهزة أحدث والموضوع ليس في التعاقد مع خبير أجنبي،هناك ألعاب تحدث في الملعب وتقنية الـVAR لا تغطيها".

واستطرد:" ما علمته أن الشركة الألمانية لن تدير مسابقة الدوري وستضع الجدول فقط والمنطقي ان من سيدير المسابقة هي الرابطة بهذا الوضع".

وأختتم:" الأهلي لم يفاوضنا لضم أسامة فيصل، والزمالك لم يفاوضنا لضم إسحاق يعقوبو".

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