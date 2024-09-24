أشرف نصار: الشركة الألمانية لن تدير مسابقة الدوري ويجب تطوير التحكيم

قال اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، انه لم يحاول ضم عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي من صفوف نادي الإسماعيلي.

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وتابع اللواء أشرف نصار خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:"أحمد سيد زيزو منأفضل اللاعبين في مصر، ولا يوجد أي صفقة تفاوضت لضمها وفشلت في ذلك".

اضاف:" مباريات الأهلي والزمالك صعبة جدًا في كل البطولات والقمة خارج التوقعات ".

وأكمل :" زعلت على ناصر منسي انه مرجعش للبنك،مزعلتش منه واللاعب يمتلك موهبة كبيرة ولم يستغلها".

وعن التحكيم قال :"التحكيم المصري يحتاج أن يتحسن كثيرًا وتقنية الـVAR تحتاج اجهزة أحدث والموضوع ليس في التعاقد مع خبير أجنبي،هناك ألعاب تحدث في الملعب وتقنية الـVAR لا تغطيها".

واستطرد:" ما علمته أن الشركة الألمانية لن تدير مسابقة الدوري وستضع الجدول فقط والمنطقي ان من سيدير المسابقة هي الرابطة بهذا الوضع".

وأختتم:" الأهلي لم يفاوضنا لضم أسامة فيصل، والزمالك لم يفاوضنا لضم إسحاق يعقوبو".