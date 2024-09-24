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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهاز البرازيلي غير صحيحة 

ميكالي
ميكالي

نفى كاريو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005، ما يتردد عن الأرقام المنتشرة في عقود جهاز المدرب البرازيلي في اتفاقه مع الاتحاد المصري.

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وتابع كاريو خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "غير صحيح ما يتردد عن حصول الجهاز المعاون على 25 ألف دولار أو طلب المدرب 10 آلاف دولار شهريًا بدل سكن، هذا أمر جنوني لا يُصدق".

واختتم وكيل ميكالي: "المدير الفني يتواجد حاليًا في البرازيل وسوف يصل خلال أيام قليلة، وهو سعيد باستمراره في الكرة المصرية لاستمرار مشروعه".

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