أشرف نصار: لدي تحفظ على نظام الدوري الجديد لهذا السبب

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن رأيه في نظام الدوري الجديد.

إقرأ أيضًا..

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، لم أحضر اجتماع رابطة الأندية بسبب تواجدي مع فريق اليد بالكويت بالبطولة العربية ونمثل مصر في تلك المنافسات.

وأضاف، لدينا بعض الملاحظات على شكل الدوري والطريقة التي ستنظم بها المسابقة ولكننا في النهاية مع رأي الأغلبية.

وتابع، ولكن كيف سنخوض دورًا واحدًا وبنظام القرعة ومن الممكن أن نخوض جميع مبارياتنا خارج الديار وهذا بعيد عن مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد، حتى لو النادي ليس جماهيري الملعب يساعد الفريق بشكل كبير، الجهاز الفني واللاعبين يعتادون على أرضية الملعب حتى لو الفريق لا يمتلك قاعدة جماهيرية.

وعن اللعب في توقيت صباحي اختتم رئيس البنك الأهلي، لعبت 5 مباريات متتالية في أجواء قارصة الحرارة وهذا يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق وتلقينا عدة هزائم لهذا السبب.