الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أشرف نصار: لدي تحفظ على نظام الدوري الجديد لهذا السبب

أشرف نصار
أشرف نصار

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن رأيه في نظام الدوري الجديد.

إقرأ أيضًا..

txt

توفيق السيد: تمنيت حكام مصريين للقمة الإفريقية

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، لم أحضر اجتماع رابطة الأندية بسبب تواجدي مع فريق اليد بالكويت بالبطولة العربية ونمثل مصر في تلك المنافسات.

وأضاف، لدينا بعض الملاحظات على شكل الدوري والطريقة التي ستنظم بها المسابقة ولكننا في النهاية مع رأي الأغلبية.

وتابع، ولكن كيف سنخوض دورًا واحدًا وبنظام القرعة ومن الممكن أن نخوض جميع مبارياتنا خارج الديار وهذا بعيد عن مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد، حتى لو النادي ليس جماهيري الملعب يساعد الفريق بشكل كبير، الجهاز الفني واللاعبين يعتادون على أرضية الملعب حتى لو الفريق لا يمتلك قاعدة جماهيرية.

وعن اللعب في توقيت صباحي اختتم رئيس البنك الأهلي، لعبت 5 مباريات متتالية في أجواء قارصة الحرارة وهذا يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق وتلقينا عدة هزائم لهذا السبب.

مواد متعلقة

سبتمبر2024 الحدث الأهم فى العلمين

منها مد إيقاف قانون ضريبة الأطيان.. الحكومة توافق على 15 قرارا

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

الطبيعة غاضبة.. والعالم يواجه خطر الفناء

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

إسرائيل.. بؤرة صهيونية لإضعاف الشعوب العربية

بطولات الكادحين على أرصفة »لقمة العيش«
الجريدة الورقية