هاني رمزي: مواجهة السوبر الإفريقي متكافئة.. ومشاركة داري مع الأهلي لن تكون مفاجأة

أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن النسبة متكافئة تمامًا بين الفريقين، ودور كل مدير فني داخل الـ90 دقيقة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لست مؤيدًا للموجة التي تقول أن الأهلي هو الاقرب للفوز باللقب، رغم حالة الاستقرار الإداري والفني، وهناك معطيات تقول أن الفريق الأحمر أقرب، لكن داخل المباراة كل الأمور مختلفة، والأكثر تركيزًا وهدوءًا وسيطرة على مجريات المباراة هو الأكثر حظوظًا".

وأضاف: "ما يتردد عن أن اللقاء محسوم لطرف من الأطراف غير صحيح، والأمر يتوقف على مدى جاهزية اللاعبين، ولا يوجد في الأهلي أساسي أو بديل، ولابد من احترام الخصم، وهو الأمر المتواجد لدى الناديين، وبالتأكيد المباراة صعبة لأن الفائز سيتوج ببطولة قارية".

وأكمل: "التصريحات التي تقول أن الأهلي الأقرب سوف يتم أخذها بعين الاعتبار في نادي الزمالك من أجل تحفيز اللاعبين، وهذه الأمور تحدث في كل الدوريات، وسبق وصادفت ذلك في فترة احترافي بألمانيا، وهي عوامل مؤثرة للتحفيز والتحدي، ولكن الأمر يتوقف على حالة كل لاعب وجاهزيته داخل المباراة".

وواصل: "أتمنى أن يقدم الأهلي مستوى مميز ويتوج باللقب الإفريقي، لمنح الفريق دوافع كبيرة في موسم صعب، خصوصا مع كثرة التحديات والمشاركة في العديد من البطولات الكبرى مثل الانتركونتينتال وكأس العالم للأندية، ودور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا الذي أصبح يضم أندية كبيرة ومميزة، والبطولة لن تكون سهلة مطلقًا في النسخة الحالية، وجماهير الأهلي تطالب بحصد كل الألقاب".

وحول توقعاته لتشكيل الأهلي، قال: "لن يكون هناك مفاجآت، والأمور كانت واضحة في مواجهة جورماهيا الأخيرة، ومن الوارد دخول أشرف داري ومشاركته لن تكون مفاجأة وهو لاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي وحظى بمتابعة دقيقة من الاسكاوتنج وهو إضافة كبيرة للنادي الأهلي".

وزاد: "داري لاعب مميز ولديه قدرات جيدة، ويجيد الخروج بالكرة، ويمتلك سرعات، ومن العناصر المفيدة جدًا للأهلي مستقبلا، ونتمنى تألقه وظهوره بمستوى مميز، ولا أريد المقارنة مع محمد عبدالمنعم مطلقا، ولكنه سيكون له دور مع باقي زملائه في الفريق في الخط الخلفي سواء ياسر أو ربيعة أو يوسف أيمن، ولابد من الاشادة بدور رامي ربيعة وتركيزه مؤخرًا وهو يعيش في فورمة فنية عالية".

وأضاف: "التشكيل الأقرب للأهلي في تلك المباراة "محمد الشناوي، رامي ربيعة، وهاني، وعطية الله، وياسر إبراهيم، مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، بيرسي تاو، وحسين الشحات، ووسام أبوعلي".

وأوضح: "كولر يحافظ على الاستقرار الفني، ولا يوجد فوارق بين الأساسيين والبدلاء، وهناك على مقاعد الاحتياط مصطفى شوبير وأفشة وعمر كمال والسولية وكهربا وطاهر ورضا سليم وكوكا، وكلهم عناصر قادرة على تحقيق الاضافة لما يمتلكوه من خبرات كبيرة".

وأشار إلى أن يوسف أيمن لاعب جيد ويمتلك سرعات وقادر على اللعب بالرأس ويمتلك مواصفات دفاعية مميزة مع أشرف داري، وكان لابد من تدعيم الخط الخلفي بعنصرين عقب رحيل متولي وعبدالمنعم، وهو لاعب دولي وشارك مع منتخب قطر مؤخرا، والأهلي كان يحتاج للتدعيم.

وأتم: "من الصعب توقع نتيجة اللقاء، لكن اتمنى فوز الأهلي، ولو ظهر الفريق بنفس القوة والتركيز وبنفس المستوى سيكون الأهلي الاقرب للفوز لكن المعطيات داخل الملعب مختلفة، وأتوقع أنها ستكون مباراة كبيرة والمستوى أفضل من لقاء كأس مصر، بالإضافة إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق خصوصا زيزو وشلبي وناصر ماهر وعبدالله السعيد وميشالاك، واتمنى ان تكون الصورة جيدة وتعكس قوة الكرة المصرية والافريقية".