«نحلم ونحقق» .. القنصلية السعودية بالاسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى الـ 94

احتفلت القنصلية العامة السعودية بالإسكندرية، مساء الإثنين، بالعيد الوطني رقم 94 لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ويوافق عام 1351 هجرية، تحت شعار: "نحلم ونحقق".

وأقامت القنصلية السعودية في الإسكندرية، مراسم استقبال بمناسبة اليوم الوطني، ترأسها القنصل العام السعودي بالإسكندرية - مزيد بن محمد الهويشان، بحضور الفريق أحمد خالد - محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد - مدير مكتبة الإسكندرية، وأحمد الوكيل - رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي عدد من الجهات التنفيذية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

وأكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية، وخاصة مدينة الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة.

وشهد الحفل تنظيم معرض للتمور السعودية، الذي استعرض تشكيلة واسعة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها المملكة، كما أقيمت محطة "مذاق السعودية" التي قدمت الأكلات الشعبية التقليدية لتذوق أشهر الأطباق السعودية.

وأقيم على هامش الحفل معرض للأزياء التقليدية، الذي عرض أزياء من مختلف مناطق المملكة، مما عكس التنوع الثقافي السعودي، بالإضافة إلى معرض للمقتنيات السعودية لمجموعة من التحف والمقتنيات التي تعكس تاريخ وثقافة المملكة، وعبر الجميع عن أعمق مشاعر الود والتقدير للمملكة في يومها الوطني، متمنين لها دوام الاستقرار والازدهار .

وفي نهاية الحفل، أعرب القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عن شكره وتقديرهً للحضور على مشاركتهم في هذا اليوم الوطني .