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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يصرف 15% المتبقية من مستحقات اللاعبين قبل السوبر الإفريقي

الزمالك
الزمالك

 أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف نسبة 15% من قيمة مستحقات لاعبي الفريق قبل السوبر الإفريقي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جميع اللاعبين المحليين حصلوا على المستحقات المتبقية لدى النادي، بالإضافة إلى الجهاز الفني".

واختتم أمير هشام: "اللاعبين الأجانب حصلوا على جزء من مستحقاتهم ويتبقى جزء فقط، وتم صرف تلك الأموال قبل السوبر الإفريقي لتحفيزهم لتحقيق السوبر الإفريقي".

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