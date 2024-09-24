أيمن منصور يختار تشكيل الزمالك الأفضل لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المواجهة القادمة بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم ستكون صعبة، لكن تلك المباريات تكون "ممتعة"، ولابد من وجود الجراءة والشجاعة داخل الملعب من كلا الفريقين لتقديم المستوى المطلوب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مباراة الأهلي والزمالك سوف تحسم للفريق صاحب الشجاعة والإصرار داخل الملعب، بالإضافة لاختيار التشكيلة الأنسب لخوض اللقاء".

وأضاف: "مباراة كأس السوبر 94 كانت الترشيحات تصب في مصلحة الأهلي، وكنا نتأثر نفسيا لكننا لا نستطيع أن نقول، خصوصا أن الأهلي اصطحب الكأس معه وسافر بطائرة خاصة لجوهانسبرج، لكن الجوهري كان يحفز اللاعبين ويتعامل نفسيا بشكل جيد، من أجل الفوز باللقب، وهو ما حدث واستقبلنا في المطار حوالي 50 ألف مشجع، كانت فرحة كبيرة وعارمة".

وواصل: "مواجهة الأهلي والزمالك ليس لها أي مقاييس، وهناك حلم وطموح لكل لاعب، ونتمنى تقديم كرة قدم جيدة خصوصا وأن المباراة تقام في المملكة العربية السعودية، يجب تحفيز اللاعبين ويتم وضع كافة الأمور أمام عناصر الفريق.. التاريخ يتذكر الفائز باللقب فقط، بعيدًا عن أي شئ آخر من ظروف حول تلك المباراة".

وأكمل: "أرى أن محمد عواد الأفضل لحراسة مرمى الزمالك في تلك المباراة لما يمتاز به من خبرات رغم أن محمد صبحي كان الأكثر مشاركة مؤخرًا، والأخير لم يظهر جيدًا في مواجهتي الشرطة الكيني، ولذلك الأفضل البدء بـ عواد، ولابد من ثبات التشكيل، ولكن تغيير مركز واحد في الملعب لن يتسبب في أي مشكلة".

وزاد: "من الأفضل وجود محمد حمدي ظهير أيسر وهو لاعب جيد وكذلك الأفضل تواجد عمر جابر ظهير أيمن، مع حسام عبدالمجيد والمثلوثي في الخط الخلفي، والزناري لم يصل للأداء المطلوب".

وختم: "الأفضل في وسط الملعب عدم المجازفة، وجود ثنائي ارتكاز نبيل دونجا ومحمد شحاتة من أجل تأمين خط الوسط، لأن دونجا بمفرده لن يستطيع ايقاف الهجوم، وبجوار الثنائي يلعب عبدالله السعيد لانه أكثر خبرة، وناصر ماهر سيكون تغيير جيد، بينما في الهجوم زيزو وسيف الجزيري ومصطفى شلبي".