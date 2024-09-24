تموين الإسكندرية تداهم أحد مستودعات بيع الغاز للتلاعب بأسعارها

داهمت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين بالاسكندرية، أحد مستودعات بيع الغاز، بعدما تبين قيام صاحب المستودع بإستغلال رفع أسعار اسطوانات الغاز، وقام بحجب الاسطوانات الصغيرة الحجم بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر لها، تم التحفظ على 123 اسطوانة صغيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان قد وجه المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الأجهزة الرقابية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والأسواق، ومستودعات أسطوانات البوتاجاز.

تحرير محاضر مخالفات تموينية

ففى إدارة تموين وسط، شنت الإدارة حملة برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة، أسفرت عن تحرير 29 محضرًا متنوعًا لمخابز بلدية منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، ومحضر حيازة سلع غذائية بدون بيانات مجهولة المصدر، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة .

وفى إدارة تموين غرب والجمرك، شنت الإدارة حملة برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، أسفرت عن تحرير 32 محضرًا لمخابز بلدية مدعمة متنوعة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تجميع 120 أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى لمستودع بوتاجاز، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد من المقرر.