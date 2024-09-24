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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رحلة صعود البنك الأهلى إلى الدوري المصري الممتاز

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن رحلة الفريق في التأهل للدوري الممتاز.

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وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، البنك يلعب كرة منذ منتصف الخمسينات وكان الفريق في القسم الثاني والثالث والرابعة وكانت فكرة الصعود للممتاز ليس في أولوياتنا.

وأضاف، ومنذ قدومي عام 2016 ركزنا بشكل كبير على التأهل للممتاز وكنا في الدرجة الثالة وتأهلنا للدرجة الثانية وخوضنا موسمين، ثم التأهل للممتاز.

وتابع اللواء أشرف نصار، كان هذا هدفنا وركزنا على العوامل التي تساعدنا على التأهل وكان عيد مرارزيق هو المدير الفني وقتها، وقادنا للتأهل للممتاز وفي تاني موسم لنا حصدنا المركز السابع.

واختتم، نحاول بكل الطرق توفير كافة سبل النجاح وطموحنا الموسم القادم تحقيق مركز أفضل من كل المواسم الماضية وتركيزنا سيكون أيضًا على كأس الرابطة.

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