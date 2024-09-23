الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب الإسماعيلي 2007 بعد الفوز على البنك الأهلي: مجرد بداية

أيمن كمال
أيمن كمال

عبر أيمن كمال المدير الفنى لفريق الإسماعيلي مواليد  2007، عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز على البنك الأهلى في افتتاح بطولة الجمهورية للناشئين.

إقرأ أيضًا..

txt

الإسماعيلي يواصل استعداداته لانطلاقة الموسم

وانتصر شباب الدراويش على البنك الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعاد بهدف.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء: "الفريق كان في أعلى درجات التركيز ونجحنا في تعويض غياب أكثر من عنصر أساسي وهذا شىء إيجابي".

وواصل: "هذا الانتصار مجرد بداية ،ونعد الجميع بأن الفريق سيكون في المراكز الأولى وسيقدم مستوي يليق بقيمة النادي الإسماعيلي العظيمة".

واختتم: "الفريق يضم مجموعة من الواعدين منهم إبراهيم النجعاوي وحسام نصر وزياد عبدالمنعم  وحارس المرمى ياسين محمد فهم ينتظرهم مستقبل كبير بشرط الاستمرار في الالتزام والجدية".

مواد متعلقة

إمام عاشور ينتقد ضغط المباريات ويوجه رسالة للجمهور "هانت"

الطبيعة غاضبة.. والعالم يواجه خطر الفناء

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

انتعاش الأسهم الأوروبية من أكبر انخفاض أسبوعي في 2024

الحكومة توافق على ١٦ قرار فى الاجتماع الثانى لها

حرب غزة لن تنتهى إلا برحيل «نتنياهو»

سينما‭ ‬التمرد‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬بريطانيا

ردود شافية.. رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من القضايا تشغل الرأي العام
الجريدة الورقية