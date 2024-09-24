عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اجتماعًا موسعًا مع إدارة المدن الجامعية، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، بدأ الاجتماع بتوجيه رئيس الجامعة الشكر للجميع على الجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

رئيس جامعة العريش يتابع استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب..



كما أكد، على أهمية الانتهاء من كافة التجهيزات بالمدن الجامعية قبل بدء الدراسة، ومشددًا على أهمية وضع خطط صيانة دورية ومتابعة مستمرة لحالة المباني والمرافق المختلفة.



وفي سياق متصل، وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة الخدمات الثقافية والرياضية للطلاب، كما أكد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لتحقيق التفوق والنجاح.



من جانبه، استعرضت إدارة المدن الجامعية خلال الاجتماع الخطط والجهود المبذولة للاستعداد لاستقبال الطلاب، والتي شملت أعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق، والتأكد من جاهزية المطاعم والمرافق الخدمية الأخرى.



وطالب رئيس جامعة العريش بعمل تقرير يومي عن سكن الطلبة وتزليل كافة الخدمات المقدمة للطلاب بجامعة العريش