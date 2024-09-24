معرض الرياض الدولي للكتاب 2024.. انطلاق التسجيل الإلكتروني لحضور الجمهور

معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 .. أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلاق التسجيل الإلكتروني للجمهور من أجل حضور فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، للحصول على تذكرة الدخول المجانية للمعرض الذي تنظمه الهيئة في المدة من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل في حرم جامعة الملك سعود.

يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعربية وعالمية ضمن 800 جناح متنوع في المعرض الذي يُعد أحد أهم وأكبر معارض الكتاب في العالم العربي، والملتقى السنوي لأبرز الكتّاب والمثقفين والمفكرين والناشرين.

الحصول على رمز الاستجابة السريعة



وأشارت إلى أن خاصية التسجيل الإلكتروني تتيح للجمهور الحصول على رمز الاستجابة السريعة

QR Code ، من خلال رسالة على بريدهم الإلكتروني الخاص، بحيث يتمكنون من دخول المعرض بشكل سريع، وحضور الفعاليات والبرنامج الثقافي الأضخم على مستوى معارض الكتاب في العالم العربي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استفادة الهيئة من أحدث التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة لتعزيز تجربة الزوار، وترسيخ المكانة الرائدة للمعرض.

التسجيل الإلكتروني

معرض الرياض الدولي للكتاب .. يسهم التسجيل الإلكتروني به في تسريع دخول الزوار للمعرض، وتمكينهم من توفير وقت عملية التسجيل في موقع المعرض، والاستمتاع بتجربة ثقافية ممتعة بين الكتب وأجواء الثقافة والفن، و اقتناء أحدث العناوين في المجالات الأدبية والمعرفية و العلمية والدينية وغيرها.

كما يتيح التسجيل الإلكتروني للمنظمين إدارة عملية تسجيل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار بكفاءة وفاعلية، وحصر فئات الزوار بشكل إلكتروني و سهل، و التواصل معهم مستقبلًا بشكل استباقي لحضور الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة و تتوافق مع اهتماماتهم.

معرض الرياض الدولي للكتاب



يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب مُسهم رئيس في إثراء قطاع الثقافة والإنتاج المعرفي والنشر في المملكة، و ترسيخ ثقافة القراءة لتصبح نمط حياة في المجتمع السعودي، و تعزيز المكانة الثقافية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا.

معرض الرياض الدولي للكتاب يقام هذا العام بمشاركة أبرز الأسماء في مجالات الأدب و الفكر و الثقافة و النشر، ويضم فعاليات وأنشطة متنوعة ضمن برنامجه الثقافي المتميز تتناسب مع جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات.