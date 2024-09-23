فينجادا: محبط من تعامل إدارة الزمالك معي

كشف المدرب البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن ارتباط اسمه بالعودة لتدريب الأبيض من جديد.

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وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، في الموسم الماضي في شهر يناير تحديدًا كان كل شيء ممهداً لتدريب الزمالك ووصلت القاهرة وعقدت اجتماع مع مسؤولي الأبيض وحتى الآن لا اعرف لماذا لم اتولى تدريب الفريق.

وأضاف، الطريقة التي تم التعامل معي بها كانت ليست أفضل شيء.

وتابع، قضيت ثلاث أيام في القاهرة ولم يكن أحد يعلم هذا وتحدثت مع حسين لبيب رئيس النادي وجلسنا في منزل عبد الله جورج وانهينا الأمور وانتهى هذا الاجتماع وانقطع التواصل نهائيا دون سبب.

وأكد، حتى الآن لا اعرف ماذا حدث وأنا محبط للغاية من الطريقة التي تم التعامل معي بها، وجاهز للعودة للقاهرة ومواجهة إدارة الأبيض لمعرفة ماذا حدث.