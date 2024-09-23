"إتهام غير مقصود" مدين يكشف تفاصيل مكالمة عمرو مصطفى له

كشف الملحن مدين، عن تفاصيل مكالمة الفنان عمرو مصطفى له، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

‎ وكتب مدين، عبر صفحته قائلًا : "عمرو مصطفى انت فنان كبير و مكالمتك ليا والكلام الجميل اللي انت كتبته في البوست عشان تنفي الإتهام اللي كان غير مقصود منك ليا وتلغي اي سوء تفاهم حصل ده يثبت انك كبير وهي دي الروح اللي لازم تكون موجودة بينا كلنا وإن شاء الله تفضل منور الدنيا بنجاحاتك وأعمالك".

عمرو مصطفى يوجه رسالة للملحن مدين

وكان وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة الملحن مدين، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب عمرو مصطفى، على صفحته قائلًا : "النهاردة حصلت مكالمة مهمة جدًا بيني وبين صديقي العزيز مدين ووضحنا فيها كل شيء، حابب أقول قد إيه أنا بحترم هذا الشخص وبقدّر إبداعه".

وأضاف : "مدين من أكتر الناس المحترمة في الوسط الفني، وموهبته وإبداعه في كل عمل بيقدمه بتثبت ده".

واختتم عمرو مصطفى حديثه، قائلًا : "أنا بحب شغله جدًا وفخور بصداقتنا وبكل اللي بيقدمه وايضًا اكن كل الاحترام إلي رفيق العمر محمد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيى وتامر علي".