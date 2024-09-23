كاتب لبناني يفجر مفاجأة عن دور القيادة الوسطى الأمريكية في قصف البلاد.. فيديو

أكد الكاتب اللبناني خالد زين الدين، أن جيش الاحتلال يحاول أن يضغط على حزب الله للتراجع إلى ما بعد الليطاني وتنفيذ القرار 1701 من جهة واحدة.

وأضاف «زين الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القرار يلزم الاحتلال، لكنه يريد من الجانب اللبناني فقط أن يطبق الالتزامات الخاصة به المنصوص عليها في القرار، لافتًا إلى أنّ الاحتلال نفذ أمس 17 غارة بالعمق اللبناني بضرب منصات كانت تعد للضرب على إسرائيل.



وتابع، أنّ الاحتلال يشن حربا اليوم لشل القوة الصاروخية لحزب الله وضرب معاقله والضغط على الدولة اللبنانية، إذ يريد إعادة سكان الشمال والمستوطنين وإعادة الأمن والهدوء والعمل والحياة إلى طبيعتها بالشمال.

وذكر، أنه يستبعد فكرة حدوث الحرب البرية لإسرائيل في لبنان، لافتًا إلى أنّ القيادة الوسطى الأمريكية في المنطقة تدير المعركة، وفي حالة حدوث احتياج بري بلبنان سيكون الهدف منه تأمين منطقة عازلة في الداخل اللبناني.