مبادرة توعوية حول أبرز المعالم السياحية بالفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم عددًا من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس مبادرة توعية سياحية حول أبرز المعالم السياحية في الفيوم، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، شارك فيها ابتسام محمد، ومريم حلمي الباحثتين بهيئة تنشيط السياحة.

تحدثت ابتسام محمد حول أهم معالم الفيوم السياحية مثل سواقي الفيوم البالغ عددها 200 ساقية، والمحميات الطبيعية مثل، محمية وادي الريان، ومحمية وادي الحيتان، وأهم المعالم الأثرية مثل مسلة سنوسرت، وآثار مدينة ماضي وقصر قارون، وأهم المعالم الدينية مثل المسجد المعلق ودير العزب.

وتحدثت مريم حلمي حول أهم الحرف الموجودة في الفيوم مثل؛ السجاد وصناعات منتجات النخيل، وصناعة الفخار، والمدن التي اشتهرت بتلك الصناعات مثل قرية ديسيا وقرية الإعلام والعجميين، وتحدثت عن قرية تونس، مع الاستشهاد ببعض الصور التي توضح أهم المعالم والحرف البيئية في محافظة الفيوم.

"التغذية السليمة وأمراض سوء التغذية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقد نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم، بالتعاون مع إدارة الاعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، محاضرة بعنوان التغذية السليمة وأمراض سوء التغذية، أدارتها الدكتورة حنان يونس وتحدثت عن الأمراض الشائعة، وطرق العلاج بالتغذية الصحية السليمة، وأضرار الأكلات السريعة والألوان الصناعية على الأطفال، وأيضا أضرار الزيوت المهدرجة، والأمراض الناتجة عنها.



وشهدت مكتبة سيلا محاضرة بعنوان السلوكيات والقيم الأخلاقية بين الشباب، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ أسامة شعبان السيد عن القيم الأخلاقية لدى الشباب منها التعاون، وحب الخير، والرحمة، والوفاء، كما تواصل مكتبة الشواشنة ورش الرسم الحر مع الأطفال، بينما قام قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بفرع ثقافة الفيوم بورشة تلوين لعروسة المولد والحصان بمناسبة المولد النبوي الشريف بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تدريب نوره حمدي- مفتش آثار كوم أوشيم، ثم قامت بتوزيع الهدايا على الأطفال.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.