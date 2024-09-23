حبس خادم إعلامي شهير لمدة عامين في اتهامه بسرقته.. تفاصيل

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، بمعاقبة خادم بالحبس لمدة عامين، لاتهامه بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة والدة إعلامي شهير بأكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد السلام، رئيس محكمة أكتوبر، وسكرتير الجلسة عبد الفتاح دراز.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القت القبض على عاطل سرق بعض المتعلقات من داخل شقة والدة إعلامي شهير بأكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى رجال مباحث أكتوبر، بلاغًا يفيد بقيام عاطل بسرقة شقة والدة إعلامي شهير بأكتوبر.

وبتشكيل فريق بحث لتفريغ كاميرات المراقبة المجاورة للكومبوند، تبين أن المتهم انتهز عدم تواجد الأم في المنزل واستولى على بعض المتعلقات وفر هاربًا، وبإجراء التحريات، تبين أن أحد الأشخاص يعمل لدى الأسرة واستغل غيابهم من المنزل ودخل الشقة وسرق واستولى على بعض المتعلقات وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحوزته بعض المتعلقات التي تم سرقتها من داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.