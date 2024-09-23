متحدث الزمالك الرسمي يوجه رسالة إلى الكاف بشأن حكم مباراة السوبر الإفريقي

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري في كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك خلال تصريحات عبر برنامجه الذي يبث عبر شاشة قناة الشمس، ألي أن مجلس إدارة نادي الزمالك لدية حالة من التخوف بشأن الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي من المقرر أن يكون في القيادة التحكيمية لمباراة السوبر الإفريقي " .

وأكمل “ الحكم الليببي أثير حوله خلال الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا حاله واسعه من الجدل وهذا يجعل لدي الزمالك قلق من هذا الأمر، ويجب علي الاتحاد الإفريقي ان يراعي مخاوف الزمالك بشأن الحكم لان كل التجهيزات الخاصة بالمباراة على أفضل ما يرام ويجب أن تكتمل الصورة بوجود حكم أخر غير الحكم الليبي.