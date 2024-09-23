تايلور سويفت تتألق بألوان الخريف مع جييجي حديد في نيويورك

تألقت المطربة الأمريكية تايلور سويفت بإطلالة رائعة مرتدية تنورة قصيرة من قماش الترتان، حيث غابت عن مباراة صديقها ترافيس كيلسي من أجل قضاء ليلة خاصة بالفتيات في مدينة نيويورك برفقة صديقتها جيجي حديد .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت تايلور، البالغة من العمر 34 عامًا، وعارضة الأزياء، البالغة من العمر 29 عامًا، ألوان الخريف أثناء توجههما إلى مطعم The Corner Store الفاخر في سوهو مساء أمس.

اختارت تايلور مقابلة صديقتها جيجي لتناول العشاء في مدينة نيويورك بدلاً من حضور مباراة ترافيس ضد فريق أتلانتا فالكونز، والتي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز في جورجيا يوم الأحد.

وظهرت النجمة في موعد العشاء مرتدية تنورة قصيرة من قماش التارتان باللونين البني والرمادي مع طيات بالإضافة إلى بلوزة سوداء مقصوصة بأكمام طويلة ومعطف خشن باللون الأخضر الكاكي من تصميم فيفيان ويستوود .

وأكملت تايلور إطلالتها بانتعال زوج من الأحذية ذات الكعب العالي المزينة بنقشة جلد الثعبان، وحملت حقيبة يد صغيرة باللونين البني والذهبي، وتركت تايلور شعرها الذهبي منسدلاً في موجات طبيعية.

وفي الوقت نفسه، بدت جيجي أنيقة للغاية مرتدية بنطالاً كريميًا فضفاضًا وقميصًا أبيض عاديًا - مع معطف ترنش من الساتان البني .

كما ارتدت جيجي زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي المصنوعة من جلد التمساح اللامع، بينما تركت شعرها الأشقر القصير منسدلًا على الجانب، وزينت إطلالتها بقلادات ذهبية لامعة وأقراط ذهبية ضخمة، كما حملت حقيبة صفراء صغيرة على كتفها الأيمن.

وظهرت الصديقتان المقربتان وهما تعبران شارعًا مزدحمًا ويتجولان على طول الرصيف أثناء توجههما إلى المدخل الرئيسي للمطعم، وبمجرد دخولهما، أبدت سويفت وحديد ابتسامات مبهجة عندما تم الترحيب بهما قبل أن يتم اصطحابهما إلى طاولة.

حضر تايلور المباراتين الافتتاحيتين لفريق تشيفز في حملة 2024، وكلاهما أقيم في مدينة كانساس سيتي، لكنه لم يكن موجودًا في أي مكان في أتلانتا حيث حققوا فوزًا بنتيجة 22-17 على فريق فالكونز .