الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير عسكري يكشف حقيقة تدمير إسرائيل 400 منصة صواريخ لحزب الله.. فيديو

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

قال العميد أكرم السريوي، الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، إن دولة الاحتلال تحاول تحسين صورتها المنكسرة أمام الرأي العام في الأراضي المحتلة، ولاستعادة قوة الردع، لذلك، فإنها تنفذ الهجمات على جنوب لبنان.

وأضاف «السريوري»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه فشل في غزة سيفشل في جبهة لبنان أيضا، ولن يستطيع تحقيق أهدافه.

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وأوضح خبير الشؤون العسكرية، أنه في خضم كل هذه الغارات الإسرائيلية التي لا تنقطع والمستمرة منذ أيام على جنوب لبنان، فإن صواريخ الاحتلال عن أن تحمي أجواءها، منوها إلى أن كل ما يدعيه الإسرائيليون مثل تدمير 400 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله ليس صحيحًا.

وذكر، أنّ قدرات حزب الله قلما تتأثر بهذه الغارات، لأن الحزب يعلم جيدا، أنّ الاحتلال سيشن هجمات عنيفة على لبنان، وبالتالي فقد أعد عدته جيدا وحصن نفسه في أماكن وملاجئ لا تصل إليها قذائف الاحتلال.

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