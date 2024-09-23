الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاتحاد السكندرى يطلق شعار البطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلق نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى شعار و لوجو البطولة العربية لكرة السلة رجال رقم " 36 " و التى يستضيفها زعيم الثغر خلال الفترة من 1 اكتوبر حتى 12 أكتوبر 2024 بمشاركة 16 فريق من أعرق الاندية العربية 

وقد بدأ الاستعداد على قدم وساق من اجل تقديم البطولة بما يليق بأسم مصر وتاريخ زعيم الثغر 

وقد أكد حازم الرجال مدير البطولة وأمين صندوق لنادى الاتحاد السكندرى ان محمد مصيلحى رئيس النادى يتابع على قدم وساق كل صغيرة وكبيرة خاصة بالبطولة من أجل تقديمها فى ابهى صورة لها مثلما قدمت من قبل 

وأكد الرجال على أن الاجتماع الفنى للبطولة سيكون يوم ٣٠ سبتمبر الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية 

وشدد  على ضرورة الالتزام خلال فترة البطولة بالإجراءات الإعلامية المتبعة من خلال قناة دبى والنيل للرياضة المصرية. 

يذكر أن البطولة ستقام بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد وصالة برج العرب وصالة مبارك بسموحة.

ويشارك من مصر ٣ فرق هم الاتحاد السكندرى وسبورتنج وسموحة. 

 

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الجريدة الورقية