في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وجامعة الملك سلمان الدولية في مجالات التدريب والتعليم المستمر لمقدمي الخدمة الصحية.

تفعيل التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة الملك سلمان في مجال التعليم والتدريب..

استقبل الدكتور أيمن رخا مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، كلًا من الدكتور هانى شوقي عميد كلية الطب بجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، والدكتور محمد عثمان - أ.د طب بشري ومدير مركز المحاكاة بالجامعة، وذلك لمجمع الفيروز الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة طور سيناء .

تأتي الزيارة بهدف خلق آفاق جديدة للتعاون المشترك والمثمر بين فرع الهيئة وفرع جامعة الملك سلمان، وخلال الزيارة قدم مدير الفرع عرضًا تفصيلياً للمجمع وتجهيزاته الفنية والتقنية والطبية وتم استعراض حزم الخدمات الصحية المقدمة به.

وفي غضون الزيارة، تم تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع أبرزها غرف العمليات والعيادات الخارجية المختلفة ووحدة العناية المركزة والأقسام الداخلية والحضانات.

فيما أكد مدير الفرع أهمية تعزيز وبناء الشراكات القوية مع المؤسسات والجامعات ذات المكانة الدولية المتميزة، بما يضمن الارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر الطبية والبشرية لضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.

تحرير 91 محضرا خلال حملة تموينية بجنوب سيناء…

وفي سياق أخر - شنت الإدارة الرقابية بمديرية التموين بجنوب سيناء، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، نويبع"، لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات التي تقدم للمواطنين والسائحين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، وإشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين.

و أسفرت الحملة عن تحرير 91 محضرًا متنوعًا، بواقع 7 محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات عجن بالمخابز البلدية، ومحضر غش تجاري بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ لوجود زيت طعام مستعمل، ومحضر ضبط، والتحفظ على 1.5 طن زيت طعام يعاد استخدامه.



كما تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة بكمية قدرها 15 كيلو لحم ضأن، ومحضر انتهاء صلاحية لزيوت محركات سيارات، ومحضر ضبط 100 كيلوجرام سكر مجهول المصدر، و5 محاضر ضبط سجائر مجهولة المصدر، بإجمالي مضبوطات 400 علبة سجائر، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر، و30 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و37 حضر عدم حمل شهادة صحية.