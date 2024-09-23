وزير الاتصالات اللبناني: البلاد دخلت الحرب من بابها الواسع

قال جوني القرم، وزير الاتصالات اللبناني، إن لبنان دخلت على الحرب من بابها الواسع، حيث وصل عدد الشهداء والجرحى، إلى 600 شهيد وجريح ما يشير إلى أنه لا توجد حدود الآن للضربات الإسرائيلية.

وأضاف «القرم»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «حينما يحدث اختراق للشبكة معناه أن الإسرائيلي استطاع الدخول إلى السنترلات الموجودة وإرسال الرسائل من عبرها، ويوجد في السنترالات سيستيم قديم، وآخر حديث، بالنسبة للحديث هو عرضه للاختراق أكثر من القديم، وأعطينا تعليمات بالعودة للعمل من خلال السيستم القديم الذي هو أقل عرضة للاختراقات».

وتابع: «تم عقد جلسة لمجلس الوزراء ومن بعد الجلسة عقد اجتماع للجنة الطوارئ، وتحدثوا عن الموضوع بتفاصيله، ومن المعلوم أن وزير الداخلية طلب من المدارس إيواء النازحين، فالمدارس الرسمية بكل المناطق اللبنانية استقبلت عددا كبيرا من النازحين».

ولفت إلى أنه بطبيعة الحال يجب على الشعب اللبناني أن يتضامن مع بعضه ويساعد بعضه بعضا، وهذا ما يحدث بالفعل، فالمدارس بدأت في إيواء النازحين وبدأت الناس تستقبل بعضها بأماكن النزوح.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين إثر الغارات الإسرائيلية على لبنان، حسبما ذكر ممثله ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن "الأمين العام منزعج حقا من تدهور الوضع على الخط الأزرق (على الحدود بين لبنان وإسرائيل). وهو يشعر بقلق بالغ لسقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذي أبلغت عنه السلطات اللبنانية".

كما أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن أي تصعيد إضافي للوضع الخطير في جنوب لبنان، قد يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، والقرار 1701 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.