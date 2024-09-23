جامعة طنطا تشارك في المؤتمر الأول للاتحاد الرياضي المصري للجامعات

شاركت جامعة طنطا في فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد الرياضي المصري للجامعات المصرية، الذي استضافته جامعة قناة السويس خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار: "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية"، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم رياضة"، حيث شاركت الجامعة بوفد طلابي ضم الطالب خالد محمد الحوتى المقيد بكلية الحقوق، والطالبة يارا أمجد المقيد بكلية الفنون التطبيقية

أكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة على المشاركة في المؤتمر الأول للاتحاد الرياضي المصري للجامعات المصرية، الذي يأتي ضمن مبادرة "100 يوم رياضة"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية 20 سبتمبر، وبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025م.

مشيرا إلى أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية للأنشطة الرياضية لطلابها مع بدء العام الدراسي الجديد دعما لمبادرة 100 يوم رياضة، لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية لطلاب الجامعة، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي.

أضاف الدكتور محمد حسين أن خطة الجامعة لدعم مبادرة ١٠٠ يوم رياضة تشتمل على عدة محاور تضم تنمية الوعي لطلاب الجامعة بأهمية ممارسة الرياضة بجانب تنظيم عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية على المستوى الفردي والجماعي مع تعزيز فرص مشاركة جميع الفئات الطلابية ووجود اشراف من متخصصين في الأنشطة الرياضية.