سكب عليه زيت مغلي.. المشدد 5 سنوات لبائع سبب عاهة مستديمة لمهندس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بمعاقبة بائع، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بـ سكب زيت مغلي على مهندس جودة بسبب تأخر المتهم في تقديم الطعام للمجني عليه وتسبب له في عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، بأمانة سر جابر عبد المحسن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "مدحت.ز.ع.س" 22 سنة "بائع" في القضية رقم ٢٦٦٧ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ٤٢٨٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها لأنه في يوم 10 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية ضرب المجني عليه "جمال حمدي.إ"، عمداً إثر خلاف بينهما، فما أن ظفر به حتى باغته من الخلف بسكب مادة حارقة فأحدث إصاباته بالظهر والعنق والعضد الأيسر، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة حارقة زيت مغلي دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.