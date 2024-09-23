الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

تحضير صوص الكراميل اللذيذ لتزيين الحلويات بسهولة

صوص كراميل
صوص كراميل

يُعتبر صوص الكراميل من الإضافات الشهية التي تضيف لمسة مميزة على الحلويات، حيث يمكن استخدامه لتزيين الكعك، الآيس كريم، أو الفطائر، ويمتاز بنكهته الغنية وقوامه الكريمي، مما يجعله خيارًا محببًا لدى الكثيرين، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير صوص الكراميل بسهولة وبمكونات بسيطة، لتستمتعوا به في تحضير الحلويات المفضلة.


 

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات:

- 1 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء

- 1/2 كوب كريمة طهي (ساخنة)

- 2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

- رشة ملح


 

طريقة التحضير

1. إذابة السكر:

   - في قدر صغير، ضعي السكر والماء على نار متوسطة. حركي المزيج برفق حتى يذوب السكر تمامًا.


 

2. غلي المزيج:

   - اتركي المزيج يغلي دون تقليب حتى يصبح لونه ذهبيًا. تأكدي من مراقبته عن كثب لتجنب احتراقه.


 

3. إضافة الكريمة:

   - بمجرد أن يصبح السكر ذهبيًا، أطفئي النار ببطء، وأضيفي الكريمة الساخنة بحذر، حيث سيحدث فقاعات. اخلطي المزيج جيدًا.


 

4. إضافة الزبدة والفانيليا:

   - بعد أن يهدأ المزيج، أضيفي الزبدة، الفانيليا، ورشة الملح. اخلطي حتى تذوب الزبدة ويصبح الصوص ناعمًا.


 

5. التبريد:

   - اتركي الصوص ليبرد قليلاً قبل استخدامه. يمكن تخزينه في وعاء محكم في الثلاجة لفترة تصل إلى أسبوع.


 

نصائح:

- يمكنك ضبط قوام الصوص بإضافة المزيد من الكريمة إذا كنت تفضلينه أكثر سيولة.

- استخدمي الصوص الدافئ أو في درجة حرارة الغرفة لتزيين الحلويات.
 

صوص الكراميل هو إضافة رائعة ترفع من مستوى الحلويات وتمنحها نكهة غنية. مع هذه الوصفة البسيطة، يمكنك إعداد صوص كراميل لذيذ في المنزل بسهولة، لتستمتع به مع عائلتك وأصدقائك.

مواد متعلقة

الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الخروع لتعزيز صحة الشعر

احتفالًا باليوم الوطني| حضري كبسة باللحم على الطريقة السعودية

البطاطس لبشرة صحية.. فوائد مذهلة وعناية طبيعية

فوائد زيت جوز الهند للبشرة الحساسة| أبرزها ترطيب وتهدئة طبيعية

الأطعمة المفيدة لمرضى السكري وتأثيرها الإيجابي على صحتهم

طريقة عمل محلول طبيعي لعلاج التهاب اللثة وفوائده الصحية

ماسك فعال لتفتيح تصبغات البشرة واستعادة نضارتها الطبيعية

فوائد زيت الجوجوبا للشعر| سر العناية الطبيعية لشعر صحي ولامع
الجريدة الورقية