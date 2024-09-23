تحضير صوص الكراميل اللذيذ لتزيين الحلويات بسهولة

يُعتبر صوص الكراميل من الإضافات الشهية التي تضيف لمسة مميزة على الحلويات، حيث يمكن استخدامه لتزيين الكعك، الآيس كريم، أو الفطائر، ويمتاز بنكهته الغنية وقوامه الكريمي، مما يجعله خيارًا محببًا لدى الكثيرين، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير صوص الكراميل بسهولة وبمكونات بسيطة، لتستمتعوا به في تحضير الحلويات المفضلة.





طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات:

- 1 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء

- 1/2 كوب كريمة طهي (ساخنة)

- 2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

- رشة ملح





طريقة التحضير

1. إذابة السكر:

- في قدر صغير، ضعي السكر والماء على نار متوسطة. حركي المزيج برفق حتى يذوب السكر تمامًا.





2. غلي المزيج:

- اتركي المزيج يغلي دون تقليب حتى يصبح لونه ذهبيًا. تأكدي من مراقبته عن كثب لتجنب احتراقه.





3. إضافة الكريمة:

- بمجرد أن يصبح السكر ذهبيًا، أطفئي النار ببطء، وأضيفي الكريمة الساخنة بحذر، حيث سيحدث فقاعات. اخلطي المزيج جيدًا.





4. إضافة الزبدة والفانيليا:

- بعد أن يهدأ المزيج، أضيفي الزبدة، الفانيليا، ورشة الملح. اخلطي حتى تذوب الزبدة ويصبح الصوص ناعمًا.





5. التبريد:

- اتركي الصوص ليبرد قليلاً قبل استخدامه. يمكن تخزينه في وعاء محكم في الثلاجة لفترة تصل إلى أسبوع.





نصائح:

- يمكنك ضبط قوام الصوص بإضافة المزيد من الكريمة إذا كنت تفضلينه أكثر سيولة.

- استخدمي الصوص الدافئ أو في درجة حرارة الغرفة لتزيين الحلويات.



صوص الكراميل هو إضافة رائعة ترفع من مستوى الحلويات وتمنحها نكهة غنية. مع هذه الوصفة البسيطة، يمكنك إعداد صوص كراميل لذيذ في المنزل بسهولة، لتستمتع به مع عائلتك وأصدقائك.