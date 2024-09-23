وزير البيئة اللبناني: القصف الإسرائيلي المدمر تسبب في حركة نزوح كبيرة

قال ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن الاحتلال يشن عدوانا واسعا على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أنّ القصف المدمر أدى إلى حدوث حركة نزوح كبيرة في عدد من المناطق.

وأضاف وزير البيئة اللبناني، في لقائه مع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك عدوان واسع على البلدات والقرى في جنوب البلاد، ما تسبب في استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، وإصابة أخرين".



وذكر، أنّ القصف أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين إلى أماكن أكثر أمانا، لافتًا، إلى أن السلطات المعنية تعمل بلجنة طوارئ وطنية، وغرفة عمليات إغاثة هؤلاء الناس، وتأمين انتقالهم إلى أماكن آمنة، إضافة إلى إيجاد مراكز إيواء، وهي عبارة عن مدارس.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين إثر الغارات الإسرائيلية على لبنان، حسبما ذكر ممثله ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن "الأمين العام منزعج حقا من تدهور الوضع على الخط الأزرق (على الحدود بين لبنان وإسرائيل). وهو يشعر بقلق بالغ لسقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذي أبلغت عنه السلطات اللبنانية".

كما أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن أي تصعيد إضافي للوضع الخطير في جنوب لبنان، قد يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، والقرار 1701 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.