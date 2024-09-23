المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة شقيقين تعدا على ربة منزل وابنتها، بسبب خلاف على الإرث، بالسجن المشدد 10 سنوات، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم تجاه: "محمد.م.ه" 25 سنة "نجار" و"هشام.م.ه" 21 سنة "نجار" مقيمين شارع أبو ضيف عمار بالقليوبية في القضية رقم ١٤٧٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٤٥٤١ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب بنها.

وأوضح أمر الإحالة انهما في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية ضربا المجني عليها جنة إيهاب هاشم عبد الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وتوجها حيث أيقنا تواجدها وما أن ظفرا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها مستخدما السلاح سابق الوصف حال تواجد الأول للشد من أزره بالتعدي علي المجني عليها الثانية فأحدثا بها إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين ضربا المجني عليها الثانية زينب عبد المنعم رمضان عبد الواحد عمدا مع سبق الإصرار بان قام الأول بالتعدي عليها ضربا حال تواجد الثاني للشد من أزره بالتعدي على المجني عليها الأولى فاحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي اعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، ودخل المتهمان بيتاً مسكوناً حال تواجد المجني عليهما به قاصدين من ذلك اتمام جريمتهما موضوع الاتهام الأول والثاني، وكان ذلك ليلا وباستخدام القوة حاملين السلاح الأبيض سابق الوصف على النحو المبين بالتحقيقات.