منتج «أوراق التاروت» يكشف مفاجأة عن علاقة بشخصية سمية الخشاب بنيرة أشرف

كشف المنتج بلال صبري، حقيقة علاقة شخصية الفنانة سمية الخشاب في أحداق الفيلم، بنيرة أشرف صاحبة القضية الشهيرة التي قتلها أحد الأشحاص لرفضها الزواج منه، قائلا: الفنانة سمية الخشاب أرادت أن يكون اسم شخصيتها «نيرة» ضمن أحداث فيلم «أوراق التاروت»، تكريمًا لاسم نيرة أشرف طالبة المنصورة، ضحية زميلها محمد عادل.

وأوضح المنتج بلال صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أنه أثناء التحضير لفيلم «أوراق التاروت» بفيلا الفنانة سمية الخشاب، وقعت الحادثة التي آثارت جدلاً كبيرًا على السوشيال ميديا، وأرادت تغير اسم الشخصية إلى نيرة، ووقت الاحتفال ببدء تصوير الفيلم، أكدت على أنها اختارت اسم نيرة تكريمًا لها، من أجل عودة حقها.

وأضاف المنتج بلال صبري، قائلاً: «سمية الخشاب كانت زعلانة جدًا على نيرة، وفضلت 3 أيام ماتنامش من الحزن، وقالتلي أنا عايزة أغير اسم الشخصية لـ نيرة عشان عايزة حقها يرجع».

وأشار إلى أن فيلم «أوراق التاروت»، يناقش مثل هذه القضايا؛ لأن كل شخص يرتكب جريمة قتل، يطلق على نفسه لقب مريض نفسي، لكي يتم تخفيف العقوبة بدلاً من الحكم بالإعدام، قائلاً: «في بعض الأطباء حديثي التخرج السلبيين، يعمل شهادة للقاتل أنه معاق ذهنيًا وياخد 3 سنين.. يبقى شخص ذبح واحدة أهلها هيفضلوا تعبانين عشانها.. واحنا كنا عايزين نوصل الرسالة دي بشكل قيّم، إن في تغيير في البلد».

تستعد النجمة سمية الخشاب لطرح فيلمها الجديد "أوراق التاروت"، والذي تجسد خلاله شخصية قارئة تاروت تتنبأ بأحداث تشويقية تقلب مسار القصة.

واختارت سمية الخشاب، إسم "نيرة" لدورها في الفيلم، تكريمًا لروح نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد صديقها، مؤكدة أن الفيلم يتناول قضايا الاغتصاب، خاصة اغتصاب الأطفال.

وقالت «الخشاب» إن قصة الفيلم غير تقليدية، وتقدم من خلاله نصائح للفتيات اللاتي يحتجن إلى الدعم في هذه القضايا.

وأعربت عن حماسها الكبير لهذا الدور المختلف في مسيرتها الفنية، متوقعة نجاحًا واسعًا للفيلم. وأضافت: "الفيلم قصته غير تقليدية، وأنا متحمسة لرؤية ردود فعل الجمهور.

وعلى صعيد آخر، تعاونت سمية الخشاب مع المنتج بلال صبري في أغنية "اركب على الموجة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وحول صعوبات تصوير الكليب، قالت سمية: "واجهنا تحديات كبيرة، خاصة في العثور على فندق للتصوير خلال موسم الذروة في يوليو، لكننا تغلبنا على الصعوبات وخرجنا بكليب مميز.

الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.